РИАМО - 15 апр. Четверо участников организованной группы приговорены к 3,5 годам лишения свободы за незаконную банковскую деятельность, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию.

«Общий доход от незаконной деятельности превысил 20 млн рублей», — говорится в сообщении.

К уголовной ответственности привлечены четверо подсудимых. Еще одна фигурантка по этому делу скрылась и была объявлена в розыск.

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