РИАМО - 15 апр. Разрешение на строительство еще пяти корпусов ЖК «Новое Внуково» в новой Москве получила группа «Самолет», объекты возведут в поселке Кокошкино, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Полученное разрешение позволяет застройщику начать строительство пяти 14-этажных жилых домов. В них предусмотрена 1001 квартира площадью более 43 тыс. кв м.

На первых этажах разместятся коммерческие помещения, также в зданиях предусмотрены кладовые.

Предполагается, что дома достроят в 2023 году. В этом же году откроется детский сад на 350 детей. Ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди запланирован на 2 квартал 2023 года.

Первые пять домов комплекса будут сданы в конце следующего года. В конце прошлого года было выдано разрешение на их возведение.