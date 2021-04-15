РИАМО - 15 апр. В Москве начался капитальный ремонт Капустянского пруда, он располагается на северо-востоке города, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты очищают дно водоема от ила, восстанавливают конструкции береговой полосы, а также создают водоупорный слой и ремонтируют пешеходную дорожку. Работы планируется завершить осенью.

В этом году капитально отремонтируем еще несколько прудов в СВАО – Кольский и Лазоревый.

В Москве продолжается весеннее благоустройство. В четверг промывка ожидает смотровую площадку на Воробьевых горах, также пройдет окраска металлических элементов и наведение порядка на газонах.

Еще в рамках противопаводковых учений пройдет смотр техники экстренных служб города и аварийно-спасательных формирований предприятий городского хозяйства.