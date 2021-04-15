РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 апр. Подстанция скорой помощи Королева в текущем году получит 11 новых машин, сообщил глава города Александр Ходырев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках национальных проектов передал в Королев три новые машины скорой помощи, последняя поступила 14 апреля, а в четверг уже вышла на линию. Это современный реанимобиль, в котором есть дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, аппарат ИВЛ, монитор для анестезиологии и интенсивной терапии.

«Всего в этом году в наш город поступит 11 новых автомобилей скорой помощи», - написал Ходырев в своем Instagram-аккаунте.

Для быстрой и точной работы бригад медикам выдают специальные планшеты. Экипаж получает карту вызова, видит имя пациента, наличие хронических заболеваний и противопоказаний. Еще можно сразу проложить самый быстрый маршрут, а если понадобится госпитализации, выбрать ближайший стационар.