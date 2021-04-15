РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал сертификат на 50 тыс. рублей для музея войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря Балашихи, средства пойдут на приобретение интерактивной панели, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Ефимов в ходе рабочей встречи с активом совета ветеранов микрорайона и женского клуба «Зарянка» в рамках партпроекта «Историческая память» поздравил их с Днем ПВО и Днем космонавтики, передал пожелания здоровья от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и вручил сертификат на 50 тыс. рублей на приобретение интерактивной панели для музея Войск ПВО.

«О необходимости обновления медийного оборудования музея просили ветераны ПВО, обсуждали этот вопрос и с руководителем учреждения Юрием Кнутовым. Интерактивные формы подачи материала позволят жителям самим знакомиться с информацией о том или ином выставочном объекте, сделать посещения музея более доступными для ребят младших классов», – сказал Ефимов.

Полковник, заслуженный военный летчик Василий Георгиади поблагодарил депутатов Мособлдумы за поддержку музея и участие в жизни микрорайона.

В ходе мероприятия Ефимов также вручил награды регионального парламента активистам ветеранских организаций Валентине Матрончик, Людмиле Боковановой, Тамаре Дермидонтовой, Леониду Мурзинцеву, Виктору Шевченко и Эдуарду Гончарову.

«Сегодня мы чествуем людей, которые посвятили себя служению Родине, защите воздушного пространства страны. Они и после выхода на заслуженный отдых продолжают активно заниматься общественной деятельностью и продвигают социально значимые инициативы для своего микрорайона, города», – подчеркнул Ефимов.

Он отметил, что идея организации сквера Героев принадлежит Леониду Мурзинцеву. Виктор Шевченко, ветеран Афганистана, проводит в школах уроки патриотизма, а Тамара Дермидонтова – основатель и вдохновитель женского клуба «Зарянка» – организует не только досуг, но и активно помогает членам своей организации в бытовом плане.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов микрорайона Заря организована в январе 1994 года, в ее состав входят более 1,5 тыс. членов. Председатель ветеранской организации – Алексей Дедов.