РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Полицейские подмосковного Подольска предупредили прохожих о мошенниках, которые обманом выясняют данные банковских карт, сообщается в группе «ГУ МВД России по Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

Участковые уполномоченные полиции при поддержке Общественного совета проинформировали граждан, как не стать жертвой дистанционного мошенничества.

Стражи порядка напомнили, что такого понятия, как «безопасный счет» не существует. Если на мобильный телефон поступает звонок от якобы сотрудника банка или правоохранительных органов, который просит перевести деньги на такой счет, а также назвать номер банковской карты и код из СМС-сообщения – это звонит мошенник.

Необходимо незамедлительно прервать разговор и позвонить в полицию и по официальному номеру банка, указанному на обратной стороне карты.