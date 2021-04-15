РИАМО - 15 апр. Человек с тревожным расстройством и сильной сезонной аллергией может испытывать панические атаки, которые только усугубят течение болезни, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

По ее словам, у одних аллергия на пыльцу может проявляться легкой заложенностью носа и чиханьем, а у других - мучительными приступами удушья.

«Иногда одному и тому же человеку может достаться и аллергия, и склонность к тревожным, психосоматическим расстройствам. У такого человека объективное ощущение нехватки воздуха, вызванное аллергией, вызывает приступы паники, а далее разворачивается еще и паническая атака, утяжеляя приступ», — сказала Панова.

Она отметила, что некоторые люди с аллергическими проявлениями и даже бронхиальной астмой сами замечали свое паническое состояние и обращались к психиатрам и психотерапевтам для коррекции эмоциональных нарушений. По мере этого лечения у них уменьшались и проявления аллергии.

«Однако не нужно все аллергические реакции считать исключительно психосоматикой, нужно сначала обратиться к аллергологу, а потом к психотерапевту. Родственникам важно не накручивать близкого, поскольку такие разговоры у тревожного человека запустят каскад психосоматических реакций и утяжелят его состояние», - добавила специалист.

По словам Пановой, иногда к психотерапевту стоит отвести родственника, который своими чрезмерными страхами только ухудшает эмоциональное состояние аллергика.

Ранее жителей Московского региона предупредили о пыльцевом дожде, то есть повышенной концентрации в воздухе таких аллергенов, как пыльцевые зерна растений. В настоящее время среди аллергенов преобладает пыльца вяза.

Панические атаки: причины страхов и способы борьбы с недугом>>