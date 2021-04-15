РИАМО - 15 апр. В Подмосковье примерно в пять раз сократилось число случаев выявленного бешенства у животных, добиться такого результата помогла новая концепция борьбы с заболеванием, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Московская область многие годы была неблагополучна по данному заболеванию. На пике мы говорили о порядке 400 случаев в год регистрации бешенства. Нами была разработана концепция профилактики бешенства. Одним из столпов была авиационная раскладка вакцины для диких животных», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что эти мероприятия принесли серьезные результаты - количество случаев бешенства в регионе снизилось практически в пять раз.

Бешенство - острое, безусловно смертельное для человека заболевание, вызываемое вирусом бешенства, который посредством специфического воспаления тканей центральной нервной системы приводит к развитию энцефалита и, как правило, к летальному исходу. Является предотвратимым при проведении своевременного курса вакцинации до (в профилактических целях) или после момента заражения.