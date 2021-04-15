РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Огнеборцы подмосковного Подольска успешно прошли учения по тушению лесных пожаров в округе, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске на территории Львовского лесничества 14 апреля прошли учения по тушению лесного пожара. Сотрудники различных служб и ведомств отработали порядок взаимодействия при ликвидации условного возгорания. Для этого на подготовленных площадках зажгли имитационные очаги, а 35 человек с помощью техники за полчаса ликвидировали пожар.

Территорию учений обозначили заградительными полосами – отсюда убрали сухую траву, кустарники, деревья, чтобы огонь в случае чего не перекинулся на лесополосу.

В 10:00 был пущен пал, и спасатели начали работу. Были развернуты пожарные стволы, налажена подача воды, мелкие очаги возгорания ликвидировали с помощью ранцевых огнетушителей и с использованием водяных стволов. Приблизительно минут за 30 пожар был потушен полностью.