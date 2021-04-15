РИАМО - 15 апр. Средняя месячная зарплата работников предприятий агропромышленного комплекса в Московской области составляет 46-47 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Если говорить о средней месячной зарплате неквалифицированных кадров, то она в настоящий момент составляет порядка 46-47 тысяч рублей», – сказал Воскресенский.

Он добавил, что заработная плата высококвалифицированных специалистов, таких как, к примеру, ветеринарные врачи, может достигать 100 тыс. руб. в месяц.

Минсельхозпродом региона проводится большая и планомерная работа по привлечению специалистов на предприятия АПК. Для работы на посевных полях и в сфере животноводства в Подмосковье необходимо привлечь еще около 4 тыс. человек.