РИАМО - 15 апр. Количество автомобилей, которые тестируют беспилотные системы в подмосковной Дубне, будет увеличено, это позволит ускорить сбор и повысить объем данных для анализа работы беспилотников, сообщила РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В рамках испытаний на автомобили, двигающиеся в реальных условиях, установлены системы, которыми в перспективе будет оборудован беспилотный транспорт. Специалисты снимают показатели работы этих систем – как они воспринимают окружающую ситуацию, с какой скоростью реагируют на меняющиеся условия и многие другие параметры. Анализ этих данных позволит создать максимально безопасные системы для беспилотных автомобилей», - сказала Зиновьева.

С декабря 2020 года ООО «Интеллектуальные решения» в тесном сотрудничестве с ООО «Цифровые дороги» проводит на дорогах Дубны испытания функциональной системы коммуникации беспилотников с объектами дорожной инфраструктуры.

На сегодняшний день беспилотная коммуникационная система, которая тестируется на дорогах Дубны, включает в себя модули на основе искусственного интеллекта (нейросети для компьютерного зрения), способные определять объекты транспортной инфраструктуры и осуществлять функции автопилота 1-2 уровней.

В ходе испытаний комплекс оборудования для сбора и обработки данных пополнился аппаратным решением на базе платформы NVIDIA Xavier, а также новыми модулями распознавания объектов с использованием лидаров. Это позволило значительно увеличить скорость и точность распознавания объектов дорожной инфраструктуры с использованием нейросетей.

На данный момент специалисты компании «Интеллектуальные решения» ведут работу над повышением качества определения размерных характеристик объектов дорожной инфраструктуры, погрешность при расчете которых в перспективе будет составлять не более 5% от размера объекта. Также разрабатываются средства для повышения точности определения их геопозиции.

Кроме того, компания осуществляет разработку системы интеграции автопилота с CAN-шиной автомобиля или любой другой подвижной платформой, что позволит адаптировать беспилотные решения компании для использования не только на дорожных автомобилях, но и в специализированной технике. Например, для уборки снега на внутридворовой территории, где требуется повышенная маневренность и точность в распознавании объектов и их геопозиции.

Для повышения точности позиционирования разрабатывается система корректировки данных GNSS-приемника посредством отслеживания траектории движения по инерциальной системе автомобиля (IMU).