РИАМО - 15 апр. В Московской области проведут более 1,3 тыс. исследований на исключение птичьего гриппа, это позволит обезопасить фермерские хозяйства, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Нами принято решение в этом году провести порядка 1,3 тыс. исследований на исключение гриппа птиц. Как опасных, так и безопасных штаммов для человека. Благодаря этому мониторингу мы считаем, что мы сможем защитить наши крестьянско-фермерские хозяйства и наших жителей от заноса от данного опасного вируса», - сказал Воскресенский. ​

Будут проверят не только домашнюю птицу, но и дикую.

Птичий грипп – острое вирусное заболевание. Об инфицировании людей вирусом птичьего гриппа впервые стало известно в 1997 году во время вспышки инфекции в Гонконге.

В последующие годы из Азии птичий грипп распространился в Европу и Африку, вызвав миллионы случаев инфицирования диких и домашних птиц и сотни случаев заболевания среди людей. На территории России на сегодняшний день вспышки инфекции зарегистрированы только среди птиц.