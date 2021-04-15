РИАМО - 15 апр. В Московской области проведут более 1,3 тыс. исследований на исключение птичьего гриппа, это позволит обезопасить фермерские хозяйства, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Будут проверят не только домашнюю птицу, но и дикую.
Птичий грипп – острое вирусное заболевание. Об инфицировании людей вирусом птичьего гриппа впервые стало известно в 1997 году во время вспышки инфекции в Гонконге.
В последующие годы из Азии птичий грипп распространился в Европу и Африку, вызвав миллионы случаев инфицирования диких и домашних птиц и сотни случаев заболевания среди людей. На территории России на сегодняшний день вспышки инфекции зарегистрированы только среди птиц.
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