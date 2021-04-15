РИАМО - 15 апр. В Москве вынесли приговор юристу ФБК (признан в РФ иноагентом - ред.) Любови Соболь, ее признали виновной по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру, сообщили в пресс-службе Перовского районного суда Москвы.

«Ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно», — говорится в сообщении.

Также ее обязали ежемесячно являться в специализированный госорган, исполняющий наказание в виде исправительных работ, и не менять без его уведомления место жительства и работы.

В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание Соболь является условным. Испытательный срок — 1 год.

Ранее СК завершил расследование уголовного дела в отношении Соболь, которая обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия.

В конце декабря Соболь не единожды пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины на востоке столицы. Для этого она представлялась сотрудником Роспотребнадзора. После пары неудачных попыток она ввела в заблуждение доставщика еды и прошла в подъезд жилого дома. После того, как хозяйка квартиры, где она проживает со своей семьей, открыла дверь, девушка оттолкнула ее и ворвалась в квартиру.