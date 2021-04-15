РИАМО - 15 апр. Дмитровский округ является лидером по площадям ярового сева в Подмосковье, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В рейтинге муниципалитетов по яровому севу у нас безоговорочный лидер – это Дмитровский городской округ (16 782 га), далее – Кашира (7 166 га), Шатура (4 986 га), Раменский округ (8 361 га) и Талдомский округ (3 683 га)», – сказал Воскресенский.​

В этом году площадь земли для проведения сева на территории Подмосковье планируется увеличить до 614 тыс. га. Под яровой сев отведут около 222 тыс. га земли.

При этом 177,9 тыс. га земли будет засеяно зерновыми культурами, 13,6 тыс. га – картофелем.