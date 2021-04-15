РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Для удобства пользователей на сайте МосОблЕИРЦ изменили порядок регистрации и авторизации в личном кабинете, сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь войти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ можно с помощью пароля, не дожидаясь сообщения с кодом подтверждения. Новым пользователям будет предложено создать пароль при регистрации.

Получить консультацию по вопросам регистрации и работы в личном кабинете, а также уточнить номер лицевого счета и начисленную сумму к оплате при отсутствии платежного документа можно в контактном центре по телефону: 8(496) 245-15-99 или 8(499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Для первичной регистрации понадобится любая квитанция МосОблЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты. В дальнейшем при входе в личный кабинет система будет запрашивать только пароль, номер телефона или адрес электронной почты. Вводить код подтверждения больше не потребуется.

Для пользователей мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» порядок регистрации и авторизации не изменился.