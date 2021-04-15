РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. В подмосковных Люберцах в четверг пройдет бесплатный мастер-класс по пилатесу, сообщает пресс-служба администрации округа.

В четверг культурный центр «Дом офицеров» приглашает жителей Люберец на мастер-класс по пилатесу «Код молодости». Начало в 18:00. Занятие проведет руководитель студии пилатеса Лариса Карманова.

Вход пройдет по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, стр. 30.

Пилатес - система физических упражнений, разработанная в начале XX века для реабилитации после травм.