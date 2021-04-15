РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. На ежегодном чемпионате городского округа Люберцы по шахматам спортсмены с ограниченными возможностями здоровья выиграли шесть наград, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками соревнований стали женщины и мужчины от 50 лет и старше в нескольких категориях.

Десять люберецких шахматистов из физкультурно-оздоровительного клуба спортсменов-инвалидов «Надежда» поучаствовали в чемпионате городского округа. Виктор Арбузов выиграл золото чемпионата, Владимир Косов - золото и серебро, Валентина Михайлова - золото и серебро, Энвер Муфтиханов - бронзу.

Победителей наградили медалями и грамотами от комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.