РИАМО - 15 апр. Для работы на посевных полях и в сфере животноводства в Подмосковье необходимо привлечь еще около 4 тыс. человек. При этом опасности срыва посевного сезона из-за недостатка трудового резерва нет, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В начале года у нас был дефицит порядка 5,5 тыс. человек как в растениеводстве, так и в животноводстве. Было принято решение использовать все возможные инструменты для поиска людей. Это работы с центрами занятости не только Московской области, но и соседних регионов», – сказал Воскресенский.

Министр также отметил совместную работу с ФСИН. Сейчас готовятся общежития для людей, которых суды приговорили к обязательным работам. Благодаря этому удалось привлечь 1,5 тыс. человек.

Он добавил, что в настоящий момент ожидается решение, которое должно быть принято властями РФ по въезду трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья.

«Опасений, что будет срыв (посевной – ред.) из-за недостатка трудовых резервов, у нас нет», – заключил Воскресенский.