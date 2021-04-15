РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 апр. В Котельниках передали в пункт приема 400 кг пластиковых крышек, собранных школьниками в рамках акции, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

«Передали в пункт приема 400 кг пластиковых крышек, которые собирали учащиеся школы №2 вместе с родителями и учителями в рамках эколого-благотворительного волонтерского проекта «Добрые крышечки». Образовательное учреждение является постоянным его участником», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект имеет две цели: сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. После сбора крупная партия крышечек направляется на завод по переработке пластика. Там взвешивают сырье и переводят деньги на счет благотворительного фонда в помощь детям-сиротам. Такие программы поддерживают сразу два президентских проекта - «Экология» и «Демография».

В этом году сбор оказался очень большим, поскольку пандемия не позволила организовать вывоз, начатый еще 1 сентября 2019 года. За 20 месяцев удалось собрать 35 мешков пластиковых крышечек. При входе в главное здание школы, а также в новой пристройке, установили специальные контейнеры.

Кроме того, в каждом учебном кабинете имеются специально приспособленные емкости для сбора. Детей приобщают к экологической культуре с первого класса.