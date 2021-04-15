РИАМО - 15 апр. В текущем году к весенним полевым работам будет привлечено более 4 тыс. тракторов, а также еще другая сельскохозяйственная техника, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«По количеству задействованной техники: 4127 - тракторов, 946 - плуги, 976 - культиваторов, 692 - сеялки. Хотелось бы отметить, что в прошлом году министерству удалось оказать поддержку на модернизацию сельхозтехники в районе 300 млн рублей», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что благодаря этой поддержке Подмосковье обеспечено высокотехнологичной и качественной техникой.​​

Весенне-полевая кампания стартовала в Московской области 9 апреля. Этому поспособствовала теплая погода. Сейчас сельхозпроизводители проводят вспашку, подкормку озимых культур и многолетних трав.

В целом по Подмосковью темпы подготовки сельхозпредприятий к весенним полевым работам 2021 года по большинству позиций выше уровня прошлого года.