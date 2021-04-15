РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 апр. Волонтерский отряд Центрального музея ВВС в поселке Монино приглашает всех желающих жителей помочь в сохранении экспозиции авиатехники и ее восстановлении, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры состоят из людей разного возраста и профессии, но всех их объединяет одна общая идея – помочь Монинскому музею сохранить экспозиции в надлежащем состоянии.

Добровольцы занимаются восстановлением интерьеров и оборудования салонов и кабин летательных аппаратов. Также проводят экскурсии в Дни открытых дверей.

Мероприятия по реставрации проводятся каждую субботу, участие можно принять по предварительной записи. Всю подробную информацию можно найти странице волонтерского отряда в соцсети «ВКонтакте».