РИАМО - 15 апр. В этом году подмосковные аграрии приступили к посевной кампании на две недели раньше запланированного срока благодаря теплой погоде, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Посевная кампания в Московской области в этом году была изначально запланирована на 26 апреля. Мы на две недели раньше срока благодаря теплой погоде ее начали. Уже 7,5 тыс. га (земли – ред.) мы подкормили селитрой, два дня назад произошел первый пробный посев овса», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что вся сельхозтехника подготовлена к посевному периоду. ​