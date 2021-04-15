РИАМО - 15 апр. Подмосковье на 100% обеспечено семенами, картофелем и овощами, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«У нас стопроцентная обеспеченность семенами, по картофелю у нас даже не 100%, а 149%. Как известно, Московская область является поставщиком семенного материала картофеля в другие регионы страны», – сказал Воскресенский.

Он добавил, что обеспеченность минеральными удобрениями составила 67%, химическими средствами защиты – 97,3% и горюче-смазочными материалами – 40,8%.​​

В этом году подмосковные аграрии приступили к посевной кампании на две недели раньше запланированного срока благодаря теплой погоде. К работам будет привлечено более 4 тыс. тракторов.