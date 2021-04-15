РИАМО - 15 апр. За минувшие сутки в Москве вылечили от коронавируса 1944 пациента, с начала пандемии вылечились и выписались из больниц 966 781 человек, сообщает столичные оперштаб.

Также в столице выявлено 2 455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в больницы отправлены 1 033 человека.

Кроме того, за сутки скончались 59 пациентов, у которых ранее был выявлен Covid-19.

В Москве идет масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы».

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