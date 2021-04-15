РИАМО - 15 апр. В июне в Подмосковье начнут осуществлять контроль за посевными землями с помощью фотосъемки из космоса, это поможет также контролировать рост борщевика в регионе, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В этом году мы планируем внедрить космическую съемку наших земель. Мы в онлайн-режиме каждые две недели будем получать снимки наших земель из космоса. Таким образом, увеличатся объемы вводимых в оборот земель», – сказал Воскресенский.

Он добавил, что сейчас министерство находится в стадии переговоров с исполнителями проекта.

«Я думаю, что если все будет хорошо, то в июне мы уже начнем. Таким же образом мы будем контролировать произрастание борщевика в Московской области. Будем также контролировать нецелевое использование земель», – подчеркнул министр.