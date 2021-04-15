РИАМО - 15 апр. Акция «Чистый четверг» пройдет в столице уже шестой раз, с 15 по 29 апреля волонтеры будут помогать пожилым москвичам наводить порядок в их домах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Эту акцию традиционно проводят перед майскими праздниками. Не всем людям старшего возраста хватает сил, чтобы убирать в квартирах, мыть окна.

За шесть лет акции в ней приняли участие более 1,5 тыс. волонтеров и 3,5 тыс. пенсионеров.

Обратиться за помощью в уборке пожилые люди могут по телефону горячей линии: +7 (967) 099-22-00 с 10:00 до 18:00 по будням или отправить заявку на электронную почту: vnuk.moscow@gmail.com. В письме нужно будет указать свой номер телефона.

Записаться в волонтеры может любой желающий по ссылке. Сейчас все волонтеры обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, результат теста на наличие антител или сертификат о вакцинации.

Акцию проведет центр занятости «Моя карьера» совместно с фондом поддержки пожилых людей и ветеранов войн «В.Н.У.К.».

В этом году Чистый четверг выпадает на 29 апреля. В этот день православные пекут куличи, красят яйца и наводят полный порядок в доме.



