РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов оценил качество капитального ремонта дома №52 в микрорайоне Северный подмосковной Балашихи, где заменили чердачные перекрытия, установили стропильную систему, новые водостоки, уложили фальцевую кровлю, работы выполнены в полном объеме, сообщили в пресс-службе депутата.

«Четыре месяца назад мы встречались с жителями этого дома и осматривали кровлю. Мы пообещали жителям, что она будет отремонтирована, и мы вместе с ними проверим качество ремонта. Сегодня жители подтвердили, что все работы выполнены в полном объеме, их все устраивает», — сказал Ефимов.

Ранее в доме были заменены трубы холодного и горячего водоснабжения. По губернаторской программе восстановления инфраструктуры бывших военных городков в микрорайонах Заря и Северный, продолжаются работы по замене водопровода и теплосетей.

Парламентарий также обсудил с жителями дальнейшие планы капремонта дома - замену электрических систем, укрепление отмостки и обновление фасада. Жители попросили провести ремонт подъездов №№ 3 и 4. Первые два уже отремонтированы силами УК «Аметист».

По словам старшего по дому № 52 Владимира Миронова, их дом стоит с 1956 года. Ремонт кровли ждали давно, после обращения к депутатам регионального парламента была заменена подрядная организация, и выполнены все работы по кровле.

«Спасибо, что откликнулись и помогли в решении важного для жителей вопроса. Вместе с депутатами постараемся включить в план капитального ремонта работы по обновлению фасада, отмостки и замене электрики в местах общего пользования», — подчеркнул Миронов.

К 2023 году в Балашихе капитально отремонтируют 485 многоквартирных домов, из них в план на 2021 год вошли около 170. В восьми домах заменят лифты.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области на 2020-2022 годы можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области, размещенной на сайте https://fkr-mosreg.ru/.