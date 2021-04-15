РИАМО - 15 апр. Застройщику выдали разрешение на строительство двух корпусов в составе жилого комплекса «Перовское 2» на Перовском шоссе в Юго-Восточном округе Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В корпусах с переменной этажностью до 33 этажей запроектировано 928 квартир общей площадью около 36 тыс. кв. м.

Всего ЖК «Перовское 2» будет состоять из 6 корпусов, также застройщик планирует возвести детский сад, начальную школу, несколько паркингов. Два первых корпуса на 928 квартир уже находятся на этапе строительства.