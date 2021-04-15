РИАМО - 15 апр. В Москве в четверг открыли закладной камень памятника Нобелевскому лауреату, основоположнику химической физики Николаю Семенову, передает корреспондент РИАМО.

«Он не боялся начинать, не боялся брать на себя ответственность, ему это даже нравилось. <...> Ему была очень интересна наука. Я думаю, очень правильно, что сегодня мы открыли закладной камень. Надеюсь, что через год мы сможем встретиться на открытии памятника», – сказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

В церемонии открытия приняли участие президент Российской академии наук Александр Сергеев, представители департамента культурного наследия Москвы, российских научных организаций, жители и гости столицы, а также родственники Николая Семенова.

Памятник советскому ученому установят перед зданием Федерального исследовательского центра химической физики на улице Косыгина.​

Будущий монумент будет установлен в соответствии с указом президента России Владимира Путина «Об увековечении памяти Н.Н. Семенова и праздновании 125-летия со дня его рождения».

Николай Семенов — русский и советский физикохимик и педагог, один из основоположников химической физики. Он внес существенный вклад в развитие химической кинетики. Академик АН СССР, единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии, дважды Герой Социалистического Труда.