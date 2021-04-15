РИАМО - 15 апр. За минувшие сутки в столице выявили 2455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 056 223 случая инфицирования Covid-19, сообщает московский оперштаб.

По России за прошедшие сутки выявили 8944 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 398 пациентов, полностью выздоровели 10 225 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировали 4 675 153 случая Covid-19 в 85 регионах. Скончались 104 398 человек, после курса лечения выздоровели 4 301 448 человек.

В Москве идет масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов госуслуг «Мои документы».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе полностью привились от коронавируса более 820 тыс. человек.

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