РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 апр. В Домодедовской центральной городской больнице находятся 90 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач ДЦГБ Андрей Осипов.

В четверг в Домодедове прошел бизнес-завтрак на тему взаимодействия государственной и частной медицины.

«Сегодня по оперативной сводке, которая поступила утром, инфекционное отделение Домодедовской городской больницы заполнено полностью. 90 человек лежит, из них 75 жителей Домодедова, и 70 человек находится на кислороде, без кислорода они не могут дышать, шесть человек находятся в критическом состоянии», - сказал Осипов.

Он призвал жителей сделать прививку от коронавируса, чтобы предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией и возможные осложнения.