РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 апр. В Домодедове в четверг прошел бизнес-завтрак с главврачом Домодедовской центральной городской больницы Андреем Осиповым, на котором обсудили взаимодействие частной и государственной медицины, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Мы здесь наметили пути взаимодействия между государственной медициной и частной медициной. И могу сказать, что сейчас мы взаимодействуем в рамках государственно-частного партнерства с одним из коммерческих медицинских центров городского округа Домодедово, который позволил нам улучшить доступность медицинской помощи нашим жителям, сделать исследования быстрее, качественнее», - сказал Осипов.

Он отметил, что это вторая подобная встреча за 5 лет, но их планируется сделать регулярными и проводить не реже 1 раза в год, а при необходимости и чаще.

«Сегодня мы обговорили момент дальнейшего сотрудничества, дальнейшего взаимодействия с коммерческими медицинскими центрами. И сейчас уже достигнута договоренность о том, что всем привитым от новой коронавирусной инфекции частные медицинские центры будут предоставлять скидки на прием врачей и проводимые исследования», - добавил Осипов.