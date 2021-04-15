РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Коммунальщики Подольска собрали более 30 мешков мусора в микрорайоне Кузнечики в ходе уборки территорий, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках месячника благоустройства 14 апреля сводной бригадой, состоящей из технических сотрудников «Подольского комбината благоустройства», управляющих компаний ООО УК «СпецКоммунПроект», ООО «Акцент» и МУП «ДЕЗ», была произведена уборка в микрорайоне Кузнечики.

Так, участники убрали пустырь на улице Генерала Стрельбицкого, вдоль домов №№ 9, 13, придорожной полосы вдоль Армейского проезда (у пожарной части) и вдоль улицы 43 Армии. Всего было собрано более 30 мешков мусора.