РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 апр. Разрешение на строительство школы в Мытищах на улице Мира выдано АО «Специализированный застройщик Стройтэкс-Недвижимость», объект планируют построить в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области​.

В школе будут обучаться 4 параллели каждого класса. В начальной школе будет 16 классов, в основной школе - 20 классов, в 10-11 классах - 8 классов.

«Будет построено новое образовательное учреждение на 44 класса, наполняемостью каждого по 25 человек. Помимо этого, там будет создано более 120 рабочих мест. Кроме общеобразовательных кабинетов по обязательным предметам, расположенных на 4-х этажах, для обучающихся будут доступны: спортзалы, столовая, музей, актовый зал, библиотека, кружковые и другие необходимые и развивающие помещения», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Завершить строительство объекта застройщик планирует в 4 квартале 2022 года.