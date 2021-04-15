РИАМО - 15 апр. В Подмосковье и Москве до вечера 17 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение объявлено на территории Москвы и Московской области с 20:00 15 апреля до 20:00 17 апреля.

В четверг температура воздуха в Московском регионе может подняться до плюс 19 градусов.

14 апреля погода в Москве побила рекорд 59-летней давности. На метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура плюс 21,5 градуса.