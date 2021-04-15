РИАМО - 15 апр. Свыше 1 млрд рублей направят в Подмосковье на проведение полевых работ текущей весной, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Более миллиарда рублей планируется выделить на весенние полевые работы, из них 576 млн рублей - на агротехнологические работы», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что областной Минсельхозпрод помог аграриям взять в два раза больше кредитов на ведение растениеводства, чем в прошлом году. Сумма кредитов составила почти 2 млрд рублей.​

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