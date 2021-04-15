РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 апр. Аллею в микрорайоне Силикат после работ по благоустройству оставят пешеходной, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Накануне он обсудил с активными жителями еще раз предстоящие работы по благоустройству пешеходной зоны в микрорайоне Силикат.

«Вчера в чатах прошла информация, что якобы на Центральной аллее будет проходить машинопоток. Это не так. Территория как была для пешеходов, так и остается - другого быть не может», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что будут укладывать на бетонное основание, под которым будет располагаться дорожная сетка толщиной 5 мм, вибропрессованную бетонную плитку, устойчивую к изменению температур и погодных условий. Гарантия выполненных работ составит 3 года.

Вдоль дорожек появится живая изгородь из более чем 5 тыс. кустарников. Также высадят 30 единиц красного клена высотой 5 м. Яблоневый сад частично пересадят. Вывозить яблони не будут. Место определят совместно с жителями в ближайшие дни.