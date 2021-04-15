РИАМО - 15 апр. В преддверии майских праздников «Аэроэкспресс» запустит тариф «Семейный Туда-Обратно», сообщает пресс-служба компании.

Для тех, кто ездит всей семьей, с 16 апреля вводится акционный тариф, который рассчитан на две поездки группы пассажиров из одного или двух взрослых и от одного до трех детей от 5 до 15 лет. Стоимость билета по нему составит от 1,3 тыс. рублей в зависимости от количества пассажиров.

«Майские праздники – традиционно время для семейных путешествий. Чтобы поездка в аэропорт для всей семьи была не только удобной, но и выгодной, мы запускаем специальное тарифное предложение. Скидка на поездку туда-обратно для ребенка с тарифом «Семейный» составит до 75%», – отметил коммерческий директор «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.

По его словам, тариф позволит не только сэкономить, но и заранее спланировать обратную поездку. Действовать акция будет до 1 июня 2021 года.

Купить билет по тарифу «Семейный Туда-Обратно» можно в кассах, мобильном приложении «Аэроэкспресс», на сайте и у мобильных билетных кассиров компании.