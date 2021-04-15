РИАМО - 15 апр. Курсы евро и доллара усилили свой рост после информации в СМИ о том, что США готовятся ввести новые санкции в отношении России в четверг, пишет kp.ru.

По состоянию на 7:54 по московскому времени доллар вырос на 60,25 копейки к уровню предыдущего закрытия и достиг отметки 76,47 рубля.

В это же время курс европейской валюты подорожал до 91,54 рубля, увеличившись на 60 копеек к закрытию предыдущей сессии. В 9:00 по московскому времени доллар подорожал до 77,22 рубля, а курс евро вырос до 92,4 рубля.

Ранее западные СМИ сообщали, что американское правительство готовится ввести против России новые санкции за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2020 году. В этот раз они могут коснуться суверенного долга РФ.

В российском правительстве отрицают причастность к кибератакам. Власти РФ также пообещали решительный ответ в случае введения санкций.

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