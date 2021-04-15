РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Хирурги Московского областного онкодиспансера в Балашихе успешно прооперировали 55-летнего мужчину с раком языка II стадии, ему одномоментно было выполнено сразу несколько операций в рамках высокотехнологичной медицинской помощи, сообщил доктор медицинских наук, заведующий онкологического (опухолей головы и шеи) отделения №8 Андрей Голубцов.

После того, как диагноз был верифицирован и подтвержден гистологически, врачи сначала удалили пациенту половину языка, на котором и было обнаружено злокачественное новообразование размером 1,5 на 1 см, затем лимфатические узлы на шее, и последним этапом стало восстановление необходимого объема органа для принятия пищи и возможности разговаривать.

«Особенность выполнения подобных операций в том, что язык является очень важным органом нашего организма и выполняет две важные функции: активно участвует в приеме пищи и голосообразовании. Поэтому, когда выявляется злокачественное заболевание, необходимо выработать алгоритм не только правильного лечения, но и максимальной реабилитации», - сказал Голубцов.

Он добавил, что это случай положительный – человек вовремя обратил внимание на болезненные проявления во рту и сразу начал лечится у соответствующих специалистов. Болезнь была выявлена вовремя, обошлось без появления метастазов, поэтому объем операции был не самым большим. Учитывая это, а также характер и многоэтапность операции, восстановление у этого пациента проходило хорошо.

Три недели пациент находился в больнице под наблюдением врачей. Ему были установлены трахеостомическая трубка с надувной манжетой в трахею и носопищеводный зонд в нос. Как только специалисты убедились, что послеоперационный период протекает гладко, эти лечебные приспособления убрали.

По словам Голубцова, ни трубка, ни зонд неудобства не вызывают, зато позволяют избежать нагноения раны и послеоперационных осложнений. Как только они убеждаются, что все хорошо, убирают зонд и трубку. Как только трубку вынимают, возможность говорить восстанавливается сразу, ведь голосовые складки сохранены и болей уже нет.

Подавляющее большинство пациентов с подобными проблемами находятся на III-IV стадии, а это достаточно поздно для эффективного лечения.

Поэтому врачи призывают при появлении во рту, на слизистой оболочке, на языке язвочек, болезненных ощущений, пощипывания, покалывания, сразу же обращаться к соответствующему специалисту. Первичное обращение – к стоматологам, далее – к онкологам в первичных кабинетах по месту жительства.