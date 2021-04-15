РИАМО - 15 апр. В этом году площадь земли для проведения сева в Подмосковье планируется увеличить до 614 тыс. га, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Посевная площадь в 2020 году составила 530 тыс. га, в 2021 году мы планируем задействовать 614 тыс. га», - сказал Воскресенский.

Он уточнил, что 177,9 тыс. га земли будет засеяно зерновыми культурами, 13,6 тыс. га – картофелем.

Ранее Воскресенский сообщил, что аграрии приступили к подкормке многолетних трав и озимых культур. В этом году под яровой сев отведут около 222 тыс. га земли.