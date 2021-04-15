РИАМО - 15 апр. На Алтуфьевском шоссе в районе д. 86, к. 1 столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На перекрестке в районе аварии затруднено движение транспорта. Обстоятельства ДТП выясняются.

Многие мотоциклисты уже открыли мотосезон. Им рекомендуется соблюдать правила.

На данный момент загруженность автомобильных дорог в городе составляет 6 баллов.