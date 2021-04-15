РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Пожарные из Подольска ликвидировали возгорание в жилом доме в деревне Спирово, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 02:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Спирово, улица Богородская, дом №20.

Огнеборцы ликвидировали возгорание в 04:48. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара использовали пять единиц техники и 20 человек.