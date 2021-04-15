РИАМО - 15 апр. Летние кафе хотят разместить в Москве на месте парковок, с таким предложением к мэрии столицы обратилась Федерация рестораторов и отельеров России при поддержке центра Probok.net, сообщает Autonews.ru.

Инициаторы предлагают размещать на одном или нескольких парковочных местах так называемые парклеты. Это временные конструкции для отдыха.

Авторы отметили, что такая практика применяется в Сан-Франциско, Лондоне, Вене и других городах.

Установка парклетов поможет городу летом снизить риск заражения граждан в период пандемии, а рестораторам – заработать.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, такие летние площадки могут стать частью городской среды. Там могут одновременно размещаться до 4-5 человек. Такое решение, к примеру, будет удобным для улиц с узкими тротуарами.