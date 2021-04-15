РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 апр. В четверг в связи с устранением утечки на сетях водоснабжения военной части понизили давление холодной и горячей воды в микрорайоне Бахчиванджи, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала.

После окончания работ давление горячего и холодного водоснабжения будет восстановлено. Работы продлятся до 18:00.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8 (496) 562-11-72.