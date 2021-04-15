РИАМО - 15 апр. Власти Москвы одобрили параметры коммерческой и жилой застройки в Вороновском поселении, сообщает пресс-службе Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что земельные участки ориентировочной площадью 0,08 и 0,12 га в микрорайоне Приозерный по результатам внесения изменений в ПЗЗ могут выставить на торги для размещения объектов бытового обслуживания и магазина. Площадь каждого из них составляет 480 кв. м.

Земельный участок в районе Цветочной улицы поселка ЛМС площадью 0,12 га можно реализовать на торгах для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Сейчас участки свободны от застройки.​