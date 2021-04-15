РИАМО - 15 апр. Самыми главными блогерами-автонарушителями являются Эрик Давидыч, Эдвард Бил, Настя Ивлеева, Гусейн Гасанов и Михаил Литвинов, на них составлено сотни административных протоколов, пишет в четверг газета «Известия».

Возглавляет топ Эрик Давидыч, на его счету 674 штрафа. У Эдварда Била, который недавно попал в крупную аварию в Москве, насчитывается 566 нарушений ПДД. Анастасия Ивлеева нарушала ПДД 440 раз, а Гусейн Гасанов привлекался к административной ответственности 290 раз. У Михаила Литвинова – 120 штрафов. Большинство штрафов у блогеров связаны с превышением скорости.

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, сейчас в парламенте готовят законопроект, который будет препятствовать рекламе нарушений ПДД в интернете. Зарабатывающих же на этом блогеров собираются обязать платить налоги.

«Люди лихачат на дорогах и делают из этого бизнес в прямом эфире. Они зарабатывают миллионы, но их доходы выпали из обоймы правового регулирования и налогооблагаемой базы. Мы хотим их туда включить», — сказал Выборный.

Авария с участием Эдварда Била произошла днем 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Блогер на Audi RS6 вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.

Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. До суда он имеет ограничение на выполнение определенных действий (переписка и управление автомобилем) и соблюдает комендантский час. Консультанта Госдумы Марию Артемову признали пострадавшей, сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице.