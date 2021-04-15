РИАМО - 15 апр. В Роговском поселении новой Москвы построили пожарное депо с тренировочной башней и скалодромом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В депо есть помещения для стоянки пожарной техники и ее техобслуживания, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, тренажерный зал и учебные классы», - говорится в сообщении.

Для тренировок спасателей также построили учебную башню со скалодромом. Кроме того, на территории депо организована открытая автостоянка.

В ближайшие три года в ТиНАО введут в эксплуатацию 12 пожарных депо. Они появятся в Новофедоровском, Воскресенском, Филимонковском, Краснопахорском и Вороновском поселениях.