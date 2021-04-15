РИАМО - 15 апр. В деревне Голохвастово, которая располагается в Троицком округе столицы, построят торгово-бытовой объект, сообщает пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, земельный участок площадью 0,32 га может быть выставлен на торги для размещения объекта бытового обслуживания и магазинов площадью порядка 2,2 тыс. кв. м. Участок свободен от застройки.​

Ранее власти Москвы одобрили параметры коммерческой и жилой застройки в Вороновском поселении.