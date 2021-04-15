РИАМО - 15 апр. Общественная плата РФ и НП «ЖКХ Контроль» направили мэру Москвы Сергею Собянину инициативу по запуску «гаражной реновации», согласно которой хозяевам снесенных гаражей будут предлагать не только деньги, а еще и место в паркинге, пишет в четверг газета «Известия».

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, в комиссию по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ приходит много жалоб на нехватку парковочных мест в столице, ситуация приобретает критический характер. Из-за этого возникают конфликты между соседями и препятствия проезду экстренных служб. Поэтому из-за нехватки парковочных мест в Москве предлагают снести все одноэтажные гаражные кооперативы в городе.

Инициатива предлагает дать людям выбор – получить 150-350 тыс. рублей за снесенный гараж или получить машино-место в многоэтажной парковке. Пилотную программу хотят запустить в Москве, а потом распространить по другим городам в случае успеха. Также планируется продавать машино-места в таких парковках по такой же стоимости.

В Минстрое заявили, что тема относится к «особо чувствительным» для общества, поэтому для оценки возможности ее введения нужно провести очень тщательный анализ вопроса.

Гаражи часто сносят в России, если они мешают строительству, потому что земля под ними обычно принадлежит государству. Сейчас за это полагается только денежная компенсация. Гаражные кооперативы – это закрытые для перемещения и обширные по площади пространства. По мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанса» Андрея Колочинского, такое использование земли в больших городах нерационально и гаражные комплексы нужно однозначно сносить.

Также эксперты отмечают, что компенсация значительно ниже рыночной стоимости гаражей, потому что в Москве они стоят по 600-700 тыс. рублей. Если инвесторам предоставят льготы, за счет которых он сможет компенсировать эту разницу, то инициатива может быть реализована. Пока текущая и предлагаемая сумма компенсации многим экспертам кажется несправедливой.

Также авторы инициативы не упоминают, что при сносе гаражей часть людей выберет денежную компенсацию, а десятки тысяч их автомобилей окажутся на улице и займут все места.

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